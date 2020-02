Au cours de son passage ce dimanche 23 février sur l’émission 60 minutes, le sénateur socialiste Bernie Sanders, le favori des primaires démocrates américaines a affirmé sans ambages sa position sur une frappe militaire éventuelle en Chine, si cette dernière tentait de s’en prendre à la Taïwan.

En effet, le septuagénaire a répondu sans hésiter par un ‘’par exemple, oui ‘’ sur la probable intervention militaire américaine en Chine, au cas où elle mettrait en œuvre sa menace d’attaquer Taïwan. « Je pense que nous devons faire comprendre aux pays du monde entier que nous ne resterons pas les bras croisés et ne permettrons pas que des invasions aient lieu, » a fait savoir le sénateur.

Il a fait remarquer sa position grâce à la confiance qu’il met en l’armée des USA. « J’espère de façon aussi rare que possible, mais nous avons la meilleure armée au monde », a affirmé le sénateur. Pour le potentiel adversaire de Donald Trump à la présidentielle de novembre 2020, les USA pourrait intervenir également dans les situations où le peuple américain serait menacé, ou dans les situations où ses alliés seraient menacés. Il a précisé à cet effet croire en l’OTTAN.

La rupture des relations diplomatiques

Pour rappel, la Chine et Taïwan sont gouvernées par des régimes ennemis depuis les années 90. En effet, Pékin prend la Taïwan comme l’une de ses provinces, et a promis de se la réapproprier un jour, même s’il le faut par la force, surtout si elle prétendait se déclarer indépendante. Par ailleurs, depuis 1979 la Maison Blanche avait rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan mais demeurait son allié le plus sûr, son premier fournisseur d’armes.

Le sénateur indépendant Bernie Sanders, a affirmé également au cours de son interview, qu’il pourrait avoir une rencontre avec le président nord-coréen Kim Jong-un. « Je n’ai pas de problème avec le fait de discuter avec des adversaires du monde entier, » a-t-il déclaré.