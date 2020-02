La star des réseaux sociaux et de la téléréalité Blac Chyna a été condamnée à dans un différend l’opposant à son ancien bailleur Michael Kremerman. Selon TMZ, la jeune star devra rembourser à son ancien bailleur un montant total de 72 000 dollars pour loyers impayés et autre préjudice assez surprenant qu’elle aurait causé à son ancien bailleur avant de quitter l’appartement qu’elle louait.

Le bailleur a porté plainte contre la jeune femme en avril dernier, cinq mois après que celle-ci ait quitté son appartement. La jeune femme n’avait pas daigné répondre à la plainte déposée contre elle en avril et avait superbement ignoré la justice. Aussi la loi s’est-elle durement appliquée à la star. La somme qu’elle a été condamnée à payer inclut les loyers impayés, mais aussi plusieurs objets qu’elle aurait emportés pendant son déménagement.

Pas de contestation en vue

Le montant à rembourser par Blac Chyna pour les loyers impayés et les objets emportés est de 48.546 dollars. A cela s’ajoutent les intérêts et les frais d’avocat, ce qui porte la note à 72.000 dollars. La star de téléréalité semble avoir pris acte de sa condamnation et n’a pas chercher à contester la décision de justice. Pour le moment.