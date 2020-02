Ce mercredi soir, six candidats démocrates à la présidentielle s’affrontaient lors d’un débat retransmis en direct dès 21 heures du Théâtre de Paris à Las Vegas. Le neuvième débat primaire sanctionné par le Comité National Démocrate jours avant les caucus du Nevada. Un débat qui avait vu la première participation de l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui a atteint le seuil de vote obligatoire cette semaine.

Quand Warren s’en prend à Bloomberg

Six candidats démocrates avaient été qualifiés pour débattre ce mercredi soir. L’ancien vice-président Joe Biden, l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, l’ancien maire d’Indiana South Bend, Pete Buttigieg, la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, et la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren. Cette dernière n’avait pas perdu de temps pour accueillir Michael Bloomberg, et le plonger la tête la première dans la rudesse des débats télévisés de campagne.

« Je voudrais parler de ceux avec qui nous sommes en compétition », avait déclaré Warren, après l’ouverture du débat par le sénateur Sanders. Avant d’ajouter, « Un milliardaire qui traite les femmes de grosses vaches et de lesbiennes à tête de cheval (…) Et non, je ne parle pas de Donald Trump, je parle du maire Bloomberg ». Pour la sénatrice, le camp des démocrates aurait très peu de chance de remporter les prochaines élections contre le président Trump, avec un sénateur qui aurait « l’habitude de cacher ses déclarations de revenus, de harceler les femmes et de soutenir des politiques racistes ».

Michael Bloomberg était fréquemment critiqué par les autres candidats démocrates, non seulement pour ses idées mais aussi et surtout pour la facilité qu’il avait à ne pas dépendre de levées de fonds pour ses campagnes. Le milliardaire aurait déjà dépensé plus de 400 millions de dollars rien qu’en campagne publicitaires télévisées. Selon la sénatrice Warren, L’Amérique ne pouvait se permette de remplacer un « milliardaire arrogant (Donald Trump) » par un autre. « Il est temps d’avoir un président qui sera du côté des familles de travailleurs et sera prêt à descendre sur le terrain et à se battre pour eux. C’est pourquoi je suis dans cette course » avait-elle ajouté en substance.