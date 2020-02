Au sein du deuxième plus vieux parti politique de l’Afrique, le PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire), les choses commencent par être de plus en plus claires sur la candidature de Konan Bédié à la présidentielle d’octobre 2020. C’est l’Honorable Candidat du PDCI à la présidentielle : Bédié sera plébiscité selon un cadre du parti, ex-député de Vavoua et délégué du PDCI de la sous-préfecture 1 de Vavoua qui, à travers une note publiée sur sa page Facebook ce dimanche 23 février, a abordé sans ambages la question de la présentation de Henri Konan Bédié comme le candidat du PDCI à la présidentielle.

L’honorable a fait savoir clairement qu’à l’issu de la convention du parti qui aura lieu du 12 au 14 Juin 2020 et consacrée à la désignation du candidat pouvant représenter dignement et capable de faire gagner le PDCI, l’ancien chef d’Etat Konan Bédié sera candidat et sera désigné afin de porter haut le PDCI. « En attendant de m’adresser en priorité à tous les membres statutaires de notre convention et partant à tous les ivoiriens et à la communauté internationale, je vous confirme d’emblée ce que je dis depuis plus de deux ans déjà. Ce dimanche 23 Février jour du Seigneur, j’ai le plaisir de vous annoncer la candidature du président du parti, le président Bédié à la convention de notre parti » a annoncé l’ancien député.

”Ramener le PDCI RDA au pouvoir avec lui-même en tête”

En effet, selon sa note, au dernier congrès du parti, le président Bédié avait reçu carte blanche des congressistes pour « ramener le PDCI RDA au pouvoir avec lui-même en tête.» D’après la publication de ce cadre du vieux parti, le président Bédié lui-même avait demandé, avant d’être le candidat officiel du PDCI, à être plébiscité par la convention, « et c’est ce qui sera fait » selon l’honorable.