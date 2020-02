Cela fait maintenant plusieurs semaines que le nouveau Coronavirus apparu à Wuhan dans le centre la Chine, défraie la chronique. Selon des bilans officiels, le virus a fait plus de 427 morts. La situation s’est fait ressentir sur l’économie chinoise puisque les industries et usines « non essentielles » se trouvant dans certaines régions comme le Guangdong, ont reçu l’ordre de rester fermées jusqu’au 09 février. L’apparition du virus intervient également dans un contexte de tensions économiques entre la Chine et les Etats-Unis.

Les deux pays s’étaient mutuellement imposés des droits de douane sur les marchandises importées. Alors que cet aspect semblait évoluer dans la bonne voie, par la signature d’un accord commercial entre Pékin et Washington le 15 janvier, l’application de ce dernier est retardée par le Coronavirus.

200 milliards de produits américains à acheter

L’information a été donnée le mardi dernier par le conseiller économique de la Maison-Blanche, Larry Kudlow dans un entretien avec un média américain. « Il est vrai que l’accord commercial, l’accord commercial de phase 1, et l’explosion des exportations (attendue) de cet accord commercial prendront plus de temps, à cause du virus chinois, c’est vrai » a-t-il déclaré. Dans le cadre de cet accord commercial, la Chine a pris l’engagement de prendre durant les deux années à venir, des produits américains pour 200 milliards de dollars, notamment manufacturiers et agricoles.

Le conseiller américain a par ailleurs fait remarquer que l’arrêt de la production chinoise pourrait se révéler avantageux pour les Etats-Unis. Pour Larry Kudlow, cette situation « peut donner un coup d’accélérateur à la production ici aux Etats-Unis, ce qui pourrait être très bénéfique ». Selon lui, depuis l’apparition du Coronavirus « le monde ne s’est pas arrêté ». Il y a une économie très dynamique aux Etats-Unis.