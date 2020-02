Le 29 janvier, une femme travaillant comme guide touristique au Japon avait été testée positive pour le coronavirus. Le 6 février, elle sortait de l’hôpital testée négative. Mais ce mercredi, elle alors qu’elle se rendait au Centre de santé pour un mal de gorge et des douleurs thoraciques, la guide touristique testée positive au coronavirus pour la deuxième fois.

Le premier cas de seconde contamination au Japon

Selon le ministère japonais de la Santé, le cas de cette femme de 40 ans, serait bien le premier au Japon où un patient avait été testé positif pour le coronavirus pour la deuxième fois après sa sortie de l’hôpital. Un état de chose que le Professeur Philip Tierno de l’école de médecine de l’Université de New York, attribuait à la faculté pour le coronavirus de sembler disparaître avant de se manifester de nouveau. « Une fois que vous avez été infecté, le virus peut rester comme en état de sommeil » avait expliqué le chercheur ; précisant que dans ce cas d’espèce, le patient présenterait « des symptômes minimes » voire indétectables. Mais une fois que le virus avait migré vers les poumons, il pouvait rapidement y avoir « une aggravation » de son état.

Une explication qui si elle était plausible ne disait pas si la femme japonaise n’avait pas été totalement guérie avant sa sortie de l’Hôpital ou si elle avait été exposée à une autre contamination. Une question qui selon Le ministre de la Santé, Katsunobu Kato, était à l’étude par les experts.

De fait, des cas similaires apparus en Chine, avaient poussé les autorités de la province de Wuhan à instaurer une quarantaine obligatoire de 14 jours pour les patients atteints de coronavirus et potentiellement ‘’guéris’’. Tous les patients qui s’étaient rétablis et avaient été admis à quitter la zone de quarantaine, devaient être envoyés dans des endroits désignés pour deux autres semaines de quarantaine et d’observation médicale.