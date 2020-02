L’épidémie de Coronavirus est actuellement au cœur de toutes les discussions. L’inquiétude au niveau mondial est très grande et de nombreuses nations du monde sont en train de prendre des mesures draconiennes pour éviter que la pathologie ne se répande au sein des populations. Les zones les plus touchées actuellement par le virus sont l’Asie et l’Europe. L’Italie est sans doute le pays européen le plus touché avec de nombreux cas d’infections. Face à cette situation, les voisins de la nation transalpine sont en alerte maximale.

La France par exemple, a mis en place un mécanisme d’urgence pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Des cas de contamination ont été enregistrés dans l’Hexagone et le premier décès français lié à la maladie est intervenu ce jeudi 26 Février. Aujourd’hui 27 Février, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement qui a enregistré la mort de la première victime française du Coronavirus.

La peur est générale

Macron a échangé avec le personnel de la Pitié-Salpêtrière. Tout en encourageant et félicitant le personnel soignant pour leur formidable travail, le dirigeant français a averti qu’il faudra que le pays soit prêt pour affronter l’épidémie du coronavirus.“On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive, on va devoir l’affronter au mieux avec la vie qui continue. On sait que nous ne sommes qu’au début. On va tâcher avec l’ensemble des soignants de prendre les bonnes décisions” a indiqué le président de la République.

C’est dans ce climat de méfiance générale, qu’une jeune quadragénaire japonaise a été infectée dans son pays pour la deuxième fois par le Coronavirus. Il ressort que la jeune femme travaillait à bord d’un bus touristique au Japon. Les autorités nippones ont déclaré qu’elle a été diagnostiquée et contaminée par le Coronavirus pour la seconde fois. Ce cas, qui est pour le moment inédit vient amplifier la psychose autour de l’épidémie.