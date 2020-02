Face au silence apparent de l’Etat béninois sur l’épidémie Coronavirus, l’ancien député Guy Mitopkè interpelle sur la situation des Béninois résidents à Wuhan.«Wuhan coupé du reste du monde… Que l’état apporte de l’aide à nos compatriotes?». Ainsi commence l’adresse de l’ancien député Guy Mitopkè à l’endroit du gouvernement béninois sur sa page Facebook. Il relève que «la ville de Wuhan en Chine est coupée du reste du monde et se vide à une vitesse vertigineuse…».

Et précise que certains des compatriotes béninois plus précisément 31 étudiants sont dans cette ville, foyer de l’épidémie.« Compte tenue de la complexité de l’épidémie, le gouvernement chinois renforce les mesures et les conditions d’évacuation de la ville sont également renforcées». Alors, à défaut d’évacuer ces Béninois, «que fait notre ambassade en Chine pour les soutenir» s’interroge t-il.

Il donne les exemples de la Côte d’ivoire, du Ghana, du Sénégal, du Tchad et d’autres pays africains qui, à défaut de procéder à l’évacuation de leurs compatriotes, «ont apporté une aide financière aux leurs». Guy Mitokpè fait remarquer que le Sénégal a soutenu chaque étudiant Sénégalais à hauteur de 3800 euros, pour leur approvisionnement, l’achat de masque et bien d’autres biens dont ils pourront avoir besoin, le temps que la situation soit maîtrisée.

Et donc, il soutient que «nos compatriotes où qu’ils se trouvent, méritent l’attention du pays». Mieux, «aucune grande Nation, ne devient grand en ne prenant pas en compte l’intérêt d’un seul de ses compatriotes». Il précise que «les grandes Nations nous en donnent l’exemple tous les jours». C’est pourquoi l’ancien député soutient que «tous nos compatriotes se valent, nous devons pouvoir leur venir en aide même si c’est au bout du monde».