Les Etats-Unis ont annoncé un apport financier à la Chine pour lutter contre l’épidémie de coronavirus qui a cours dans le pays depuis quelques semaines. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a annoncé vendredi que les USA ont décidé d’apporter une aide de 100 millions de dollars à la Chine et aux autres pays touchés pour combattre efficacement cette épidémie qui menace la Chine et le monde.

Cette aide est consentie sur des « fonds déjà disponibles pour aider la Chine et d’autres pays touchés, à la fois directement et à travers d’autres organisations multilatérales, pour contenir et combattre le nouveau coronavirus». Une preuve irréfutable de la grande « générosité de peuple américain » et constitue une réponse américaine à cette crise sanitaire que traverse la Chine selon le patron de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

Le public et le privé américains impliqués dans la crise sanitaire

Mike Pompeo a aussi rappelé l’implication du secteur privé américain dans cette crise qui a déjà offert des centaines de dollars à la Chine et aux organisations chargées de lutter contre cette épidémie. Aussi les Etats-Unis ont-ils été impliqués dans cette épidémie en facilitant l’acheminement vers la Chine de quelques « 16 tonnes de matériel médical donné au peuple chinois », a tenu à rappeler Mike Pompeo.

Le monde entier a les yeux tournés vers la Chine où sévit une épidémie de coronavirus depuis quelques semaines. Le virus s’est répandu comme une traînée de poudre dans la ville de Wuhan. A ce jour, la Chine estime que 636 personnes sont déjà décédées de cette maladie et plus de 30 000 personnes déjà contaminées dans le pays.