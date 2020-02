L’ambassadeur chinois en France était sur BFM TV pour évoquer l’épidémie de COVID-19 en cours dans son pays. La Chine fait face en effet à une épidémie d’un nouveau type de coronavirus depuis plusieurs semaines. Le diplomate chinois est revenu sur cette situation et les dispositions prises par son pays pour y faire front. D’office, le diplomate chinois admet quelques «imperfections» au niveau des mesures prises pour contrer l’épidémie.

Lu Shaye reconnaît que son pays n’a pas vite réalisé l’ampleur de la crise sanitaire dès le début, notamment au niveau des gouvernements locaux. Le diplomate affirmait donc qu’au commencement de l’épidémie, «des gouvernements locaux n’ont pas pris conscience totale de la gravité de cette épidémie, leur réaction n’était pas assez rapide, les mesures n’étaient pas assez efficaces».

Au niveau national même, le pays n’a pas vu venir le mal. L’extrême gravité de la situation n’a pas été réalisée dès le début et les mesures prises n’étaient pas très efficaces. Les structures nationales et locales n’étaient pas assez préparées à faire face à une épidémie d’une telle ampleur et on pouvait noter «des imperfections dans le système national de gestion d’urgence».

Un taux de contamination en baisse

Pour ce qui est des conseils à donner à d’autres pays comme la France pour éventuellement contrer ce virus, le diplomate chinois a félicité les autorités françaises pour les mesures déjà prises pour prévenir la maladie et sa transmission. Il propose aussi de réagir promptement aux prémices de la maladie qui continue de faire mal à son pays, même si le taux de contamination semble diminuer ces derniers jours.

Le bilan actuel du coronavirus en Chine fait état de 77 658 cas de personnes contaminées recensés dont 2 663 sont décédés selon les chiffres communiqués par la Commission nationale de la santé ce 25 février. Néanmoins le chiffre de 71 décès enregistrés des dernières 24 heures est le plus bas enregistré depuis les deux dernières semaines. De quoi susciter un léger soulagement chez les autorités, même si Lu Shaye estime qu’il faut rester «très prudent» et «ne pas relâcher les efforts, appliquer des mesures strictes pour consolider la situation actuelle».