Le coronavirus continue de sévir un peu partout dans le monde, plongeant des millions de personnes dans une psychose certaine. Aux États-Unis, les autorités semblent d’ailleurs se préparer du mieux possible à une possible épidémie. C’est à ce titre que le président Trump a d’ailleurs tenu à demander à son vice-président, Mike Pence, de coordonner les efforts afin de lutter efficacement contre la maladie.

Selon lui, Mike Pence est un expert sur le sujet de la santé. En effet, à l’époque ou ce dernier gouvernait l’Indiana, il aurait été en mesure de mettre sur pied un système de santé novateur et inspirant pour beaucoup d’élus. Résultat, c’est bien lui qui sera en charge du dossier et qui collaborera avec médecins et autres professionnels de la santé. Une annonce qui aurait pu paraître anodine, mais qui a provoqué la stupeur de nombreux citoyens.

Mike Pence, un expert vivement critiqué

En effet, aux yeux des internautes, l’exécutif américain a fait une grossière erreur en nommant Mike Pence, lui qui traîne derrière lui de nombreuses casseroles. Sensible, le sujet du coronavirus fait peur à énormément de monde et les Américains auraient visiblement souhaité que quelqu’un de plus qualifié prenne le relais. En effet, beaucoup ont tenu à rappeler que sous la gouvernance de Mike Pence, l’Indiana a vu son taux de contaminations au VIH exploser.

Dès 2011, il a ainsi milité en faveur de l’arrêt des subventions et du financement du planning familial. À ce titre, le seul du comté de Scott a été obligé de fermer. Il s’agissait alors d’un lieu important puisque les 24.000 habitants du coin se sont retrouvés sans avoir la possibilité de se faire dépister. Pauvre, faisant face à une consommation de drogue assez importante, l’Indiana a très vite subi les effets négatifs de cette politique, 20 cas positifs ayant été découverts par semaine en 2015. La situation sera à nouveau sous contrôle une fois que Mike Pence acceptera de revoir sa copie.

Selon Pence, le tabac ne tue pas

Avant cela, Mike Pence s’était fait remarquer pour avoir clamé haut et fort que la cigarette ne tuait pas. Problème, une cinquantaine d’années avant sa sortie, la science a confirmé le lien de cause à effet entre le tabac et le développement de divers cancers, notamment celui des poumons. “Malgré l’hystérie des classes politiques et médiatiques, fumer ne tue pas.” affirmait ainsi cet ultra-conservateur convaincu. Une autre phrase polémique que les réseaux sociaux ont tenu à rappeler, preuve que la nomination du vice-président ne passe pas pour tout le monde.

Pour rappel, plus de 80.000 personnes ont été touchées par le coronavirus, dont 60 aux Etats-Unis. Un premier cas a d’ailleurs été formellement identifié en Californie du Nord. Pour l’heure, les autorités ne semblent pas forcément très inquiètes mais tout le monde se prépare à ce qu’une pandémie éclate dans les délais les plus brefs, le virus ne semblant pas prendre le temps de ralentir sa propagation.