Donald Trump, prêt à rempiler pour un second mandat, voire plus ? Si la constitution américaine l’en empêche très clairement, ce dernier ne cesse de provoquer ses opposants sur le sujet, en affirmant être prêt à aller plus loin qu’un second terme. Sur les réseaux sociaux, il a ainsi posté une nouvelle image laissant penser qu’il se verrait bien aller plus loin.

À peine acquitté par le Sénat dans son procès pour destitution, que Donald Trump a décidé de titiller les démocrates. Conscient de repartir en position de force, conforté par la chambre Haute américaine et prêt à en découdre pour les prochaines élections, le président américain a exprimé son intention d’aller le plus loin et le plus haut possible. S’il envisage de remporter les élections de 2020, ce dernier se verrait bien continuer, pourquoi pas en 2024 et en 2028. Reste que la Constitution américaine est très stricte sur le sujet et un président n’a droit qu’à deux mandats, consécutifs ou non.

Trump, pour trois, voire quatre mandats ?

Ce n’est pas la première fois qu’il fait allusion à une présidence à vie, lui qui a déjà posté plusieurs images et vidéos laissant entendre qu’il pourrait aller plus loin qu’un second terme. Une idée qui reste toutefois loin de la réalité d’autant que le président Trump n’a pas encore remporté les élections de 2020, qui s’annoncent serrées au possible. Entre Bernie Sanders, Pete Buttigieg et Joe Biden, qui font désormais office des trois principaux candidats à l’investiture, l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche aura fort à faire.