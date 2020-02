Depuis son apparition dans la ville chinoise de Wuhan, le Coronavirus est devenu une véritable menace planétaire. La pathologie a déjà fait plusieurs milliers de morts dans l’empire du milieu, la nouvelle souche du Coronavirus, qui selon les spécialistes est beaucoup plus virulente a contaminé de nombreux chinois et a fait plusieurs victimes. Il faut dire que le virus a une forte capacité de propagation, c’est ainsi que des cas de la maladie ont été enregistrés dans des pays comme les États-Unis, la France et dans plusieurs pays asiatiques.

L’épidémie a un impact énorme sur l’économie mondiale. Les activités économiques de l’usine du monde sont au ralenti ce qui inquiète les marchés boursiers internationaux. La Chine, avec son grand marché de consommateur est un carrefour incontournable des échanges commerciaux. Les plus grandes entreprises du monde ont leur représentation dans le pays et il faut dire que le Coronavirus a eu des effets néfastes sur les activités de ces grandes firmes.

Le constat alarmant d’Apple

La banque centrale chinoise a pris des mesures exceptionnelles afin de soutenir l’économie du pays qui vit une période assez compliquée. Face à cette situation, les grandes entreprises mondiales sont très inquiètes, elles ont toutes revues à la baisse leurs prévisions de chiffre d’affaires. Apple, le géant américain de la téléphonie a annoncé que son chiffre d’affaires ne sera pas du tout bon pour ce deuxième trimestre en Chine à cause du Coronavirus. Pour Apple, si la propagation de l’épidémie n’est pas vite contrôlée dans les semaines à venir le groupe risqué d’enregistrer de grosses pertes.