Nicki Minaj et Meek Mill ont mis fin à leur relation de deux ans en 2016. Mais loin de garder de bonnes relations, les deux ex ne manquaient jamais dès que l’occasion leur était donnée de s’envoyer de peu flatteurs commentaires ou de se faire des remarques acerbes. Leur querelle ce Mercredi, avait connu un pic certain alors que les deux stars du hip-hop américain s’envoyaient via Twitter des accusations pour le moins tendancieuses.

De graves accusations…

Ce mercredi, Meek Mill rencontrait Nicki Minaj et son mari, Kenneth Petty, dans un magasin de Los Angeles, et comme il fallait s’y attendre leur rencontre s’était terminé en engueulades. Mais loin de s’arrêter là, les deux rappeurs avaient poursuivi leur clash via les réseaux sociaux. Sur Twitter, Nicki était allée jusqu’à accuser Meek de violences conjugales et Meek accusant Nicki d’avoir été au fait des crimes de viol et de pédophilie de son frère aîné, Jelani Maraj et de les avoir pendant longtemps couverts.

Le 28 janvier, un juge a reconnu Jelani Maraj coupable d’agression sexuelle prédatrice et de mise en danger d’enfants en novembre 2017 et le condamnait à 25 ans de prison pour agression sexuelle. La victime, une fillette de 11 ans, avait déclaré lors du procès que Maraj l’avait violée à plusieurs reprises en 2015.

Ce fut Minaj cependant, qui la première ‘’engagea’’ le combat sur twitter, rappelant l’altercation dans le magasin : « Tu t’es chié dessus dans ce magasin quand on t’a mis la pression ». Ajoutant en l’occurrence ; « Tu es un clown (…) Tes doigts (qui s’agitent) pour Twitter battent des femmes,(et )ont peur des hommes » et Meek Mill de répondre ; « La seule façon de tuer ma carrière est de dire que j’ai battu des femmes … parle plutôt de ton frère reconnu coupable de viol et que tu savais et pour lequel tu as payé un avocat ».