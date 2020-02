La Suisse, au cœur d’un improbable scandale d’espionnage. En effet, certains documents récemment déclassifiés par la CIA tendent à prouver que les services secrets américains et ouest-allemands se sont tournés vers une société de chiffrement suisse, afin d’espionner pas moins de 130 pays. Une annonce qui a provoqué un véritable tollé.

Résultat, une enquête a été ouverte afin d’en apprendre plus sur le rôle de l’exécutif. Le gouvernement était-il au courant ? Depuis les révélations du Washington Post, de la ZDF et de la radio TV suisse-allemande SRF, il apparaît que de vases opérations d’espionnage ont été menée cinq décennies durant. En tout et pour tout, 130 pays ont été directement concernés par ces agissements. Baptisée Rubicon, cette opération secrète visait à intercepter les communications entre institutions, ministères et industries, afin de les déchiffrer.

La Suisse, face à ses responsabilités

Une opération qui durera jusqu’en 2018, date à laquelle la CIA décidera d’y mettre fin. Une véritable bombe lâchée, qui a provoqué en Suisse, un scandale à tous les niveaux. En effet, c’est la société Crypto AG, basée à Zoug, qui a servi d’intermédiaire à la CIA et aux services allemands. Aujourd’hui, les professionnels du secteur semblent donc un peu perdus et ne savent pas vraiment comment réagir face à cette nouvelle, qui joue directement sur la réputation de la Suisse, connue pour être neutre.

L’exécutif, était-il au courant ?

Reste maintenant à définir ce qui pourrait se passer. Certains pays pourraient demander réparation, ce qui serait sans précédent dans l’histoire du pays, surtout si les gouvernements successifs ont été mis au courant de cette affaire et ont participé au fait que le secret soit bien gardé des années durant. Les auditions commenceront à partir de février prochain. Les premiers résultats de cette enquête sont attendus pour le mois de juin prochain.