Début décembre, avait lieu sur la base militaire américaine de Pensacola, en Floride, une attaque terroriste au cours de laquelle trois marines avaient alors trouvé la mort. Ce weekend, les forces armées ont confirmé l’information selon laquelle l’attaque a été revendiquée par Aqpa, le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique.

C’est via un enregistrement audio de Qassim al-Rimi, le chef de l’organisation, qu’Aqpa a revendiqué l’attaque, affirmant que Mohammed al-Shamrani, sous-lieutenant au sein de l’armée de l’air saoudienne, était bien l’un des leurs. Pour rappel, ce dernier se trouvait sur le sol américain, dans le cadre d’une coopération sécuritaire et militaire entre Riyad et Washington. En effet, le gradé faisait partie d’un programme via lequel des militaires étrangers, venant de pays alliés aux États-Unis, peuvent profiter d’une formation militaire, directement sur le sol américain, au contact de grands instructeurs.

Aqpa revendique l’attaque de décembre

Présent en Floride, ce dernier a ouvert le feu le 6 décembre dernier, alors qu’il se trouvait dans un salle de cours. Trois personnes trouveront la mort alors que huit autres seront blessées. L’individu lui, sera finalement abattu quelques instants plus tard, par les forces de l’ordre. Quelques heures avant son passage à l’acte, le sous-lieutenant s’en était directement pris à son pays d’accueil, affirmant sur les réseaux sociaux, qu’il était contre l’Amérique, une nation du mal, accusant le pays de commettre des crimes contre les musulmans et plus largement, contre l’humanité en elle-même.

Riyad s’excuse, Washington pardonne

L’affaire elle, a jeté un froid sur les relations entretenues entre Riyad et Washington. Très vite, le roi Salmane est monté au créneau, afin de pointer du doigt ce qu’il a lui-même considéré comme étant un crime « abominable ». Suite à ces trois décès, l’exécutif américain a pour sa part confirmé qu’il allait revoir son mode de fonctionnement et sa façon de sélectionner celles et ceux qui viendront s’entraîner aux États-Unis, l’idée étant d’empêcher de nouveaux drames de survenir sur une base américaine.