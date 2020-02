Ce mercredi 19 février, l’inventeur de la commande informatique ‘’copier-coller’’ est décédé à l’âge 74 ans. Pour lui rendre hommage, les internautes ont profité de l’occasion pour tourner en dérision l’humoriste maroco-canado-français Gad Elmaleh qui vient à peine de gérer une situation de plagiat dont il était incriminé. En effet, il avait été accusé par la chaine YouTube CopyComic de s’être inspiré plus qu’il ne fallait d’autres humoristes.

Dans l’une des parutions du Parisien, le natif de Casablanca après un moment de silence était obligé de passer aux aveux. « Oui, je me suis inspiré de gars, oui, j’ai chopé ça. Voilà, au moment où le stand-up arrivait, avec ma génération, on s’est inspiré des Américains. Je ne le referai pas, mais je ne regrette pas parce que je n’ai jamais été dans une démarche malicieuse. (…)» avait-il avoué. Des aveux qui ont été considérés comme tardifs par les internautes, et qui l’ont obligé à faire une autre déclaration. « J’avoue que j’ai avoué tard. Tout simplement parce que je n’étais pas capable », a-t-il confié une seconde fois au Quotidien.

”RIP Gad Elmaleh”

Cependant, malgré tous ces aveux, Gad Elmaleh n’a visiblement pas bénéficié de la miséricorde des internautes qui ont saisi l’occasion du décès de Larry Tesler pour s’en prendre à nouveau à lui. Au lieu d’être attristé, ces derniers ont plutôt pris du plaisir à le tourner en ridicule ainsi que certains de ses collègues.

Sur les comptes twitter de plusieurs internautes, on peut lire les messages suivants : « RIP Gad Elmaleh », « Toutes mes condoléances », « Une pensée pour Tomer Sisley, Gad Elmaleh, Michel Leeb, Kader Aoun. Soyez forts les petits choux », « Gad Elmaleh a déjà prévu de lui rendre hommage dans son prochain spectacle… », ou bien « Il paraît que Gad Elmaleh serait déjà en train de lui organiser un hommage national. » Mais la question qu’on peut se poser est de savoir si Gad va continuer à présenter ses excuses suite à ces tweets, ou passera-t-il à autres choses ?