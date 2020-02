Après le Megxit, plus d’extravagance. Fini avec le clinquant de la famille royale. C’est le constat fait pour la première apparition publique de Meghan et Harry depuis leur éloignement du protocole royal du Royaume-Uni. Le couple Sussex est apparu à l’aéroport de Victoria au Canada le plus simplement du monde. En témoignent les dernières photos du couple publiées dans le Daily Mail. Car le couple est toujours autant scruté par la presse.

Vols commerciaux, habillement simplet, valises et autres affaires personnelles à bout de bras, les Sussex sont presque redevenus monsieur et madame tout le monde. Même si un discret service de sécurité accompagne en permanence le couple. Même si la presse s’intéresse toujours au couple qui revenait des Etats-Unis où il avait été invité à la soirée de Gala organisée par la Banque JPMorgan Chase de Miami pour ses gros clients.

Meghan chaussée ecolo

Autre point notable : la simplicité de la mise vestimentaire de Meghan. La femme du prince Harry s’est particulièrement fait remarquer par ses chaussures, note le Daily Mail. Meghan Markle portait des chaussures de marque Rothy. Des chaussures conçues avec des bouteilles d’eau plastiques 100% recyclables. Des chaussures écolo en sorte. Meghan très respectueuse de l’environnement. Le couple Harry et Meghan veulent désormais vivre simplement et normalement et se veut exemplaire. Mais au-delà du Megxit, le couple demeure le chouchou des journaux People.