Dans la nuit de samedi à dimanche, en Irak, l’ambassade américaine a une nouvelle fois été la cible de tirs. Une information confirmée par une source militaire américaine, qui a ajouté qu’il s’agissait que la 19e attaque du genre contre les intérêts américains en Irak en l’espace de quatre mois seulement.

Dans les faits, d’importantes explosions ont été entendues en plein centre de Bagdad, la capitale irakienne. L’ambassade a ensuite été survolée, poussant de fait les autorités à faire retentir les sirènes d’alarme un peu partout dans la zone verte, ultra-sécurisée. Pour l’heure, les autorités n’ont pas vraiment communiqué sur le sujet même s’il semble acquis qu’aucune personne n’ait été blessée. La situation elle, semble continuellement se tendre et pourrait plonger la région dans une période de tensions, encore plus vive et importante que ce qui peut actuellement se passer.

L’ambassade américaine en Irak, une nouvelle fois visée

La multiplication des attaques contre les symboles américains dans la région incite de plus en plus à la prudence. Si aucune de ces 19 attaques n’a été revendiquée Washington semble être persuadé que des factions pro-iraniennes en sont à l’origine, notamment depuis la confirmation de la mort de Qassem Soleimani, général iranien respecté au Moyen-Orient, abattu en Irak sur ordre du président américain Donald Trump.

Les milices iraniennes, prêtes à accentuer la pression

Ce jour-là, Abou Mehdi al-Mouhandis, leader de ces milices pro-Iran en Irak a lui aussi été abattu. De fait, toutes se sont levées comme un seul homme afin de promettre l’enfer au gouvernement américain. D’ailleurs, Noujaba, l’un des groupuscules les plus radicaux d’Irak a décidé d’accentuer la pression, affirmant avoir lancé le compte à rebours visant à délivrer l’Irak afin de lui rendre sa souveraineté. Une manière de rappeler à Washington que le Parlement irakien a récemment voté en faveur de l’expulsion des soldats américains de son sol, chose que refuse d’entendre l’exécutif américain.