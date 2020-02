C’est en pleine tourmente judiciaire, qu’Isabelle Balkany fait actuellement la une des titres des journaux français, suite à une ancienne vidéo qui a ressurgi dans la presse. En effet, la septuagénaire et son époux Patrick Balkany font l’objet de poursuites judiciaires pour corruption, blanchiment, fraudes fiscales et déclarations mensongères de patrimoine. Cependant, dans une vidéo du magazine « 90 minutes » diffusée sur Canal+ il y a 18 ans, et exhumée le jeudi 06 janvier 2020 sur une chaîne de télévision française, on voit l’épouse du maire de Levallois-Perret avoir une attitude semblable au racisme envers un employé de la mairie de nationalité cambodgienne.

Il lui massait les bras

Dans la séquence, Isabelle Balkany était assise sur un bureau de permanence et se faisait masser les bras par une personne qui visiblement ne voulait pas se faire filmer. Il s’agissait en effet d’un employé de la maire, qui venait « masser sa patronne » chaque soir à la fin de sa journée de bureau. Dans la vidéo, on voit également Isabelle Balkany ordonner à l’homme d’aller donner le téléphone à son mari Patrick, en utilisant l’appellation « grain de riz ». « Grain de riz, amène-lui ça, dépêche-toi » dit-elle en tapant des mains.

« D’abord on l’a baptisé Maurice »

Visiblement pas gênée, elle se met à rire en faisant savoir que cet employé est un « petit boat people » (elle fait référence aux réfugiés sud-asiatiques accueillis en France entre 1975 et 1985), qui est arrivé dans la commune il y avait 20 années de cela. A l’en croire, « c’était Chirac qui nous avait demandé de prendre des “boat people” dans les villes ». Elle avait estimé que le cambodgien avait un nom « pas possible ».« D’abord on l’a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour je l’ai baptisé ‘grain de riz’ et toute la mairie (…) l’appelle ‘grain de riz’ » disait-elle avant d’ajouter que c’est « vrai que vu de l’extérieur, ça fait bizarre ».

Elle en rit encore

Suite à la publication de la vidéo, un média français est entré en contact avec la maire adjointe de Levallois-Perret. Questionnée sur ce sujet, Isabelle Balkany en rit encore actuellement. Affirmant ne pas se souvenir du nom de son employé, elle indique que celui-ci en question avait été affecté au service des courriers. « Et comme il est tout petit, ses collègues l’ont appelé ‘grain de riz’. Tout le monde l’appelle ‘grain de riz’, ça fait trente ans qu’il est à la mairie. Il n’a aucun problème à se faire appeler ‘grain de riz’, il est adorable, tout le monde l’adore » a-t-elle dit, tout en indiquant que ce surnom ne venait d’elle.

Elle nie avoir laissé quelqu’un la masser

Elle assure également ne pas se rappeler qu’il était chargé de la masser. Plus encore, elle dit qu’elle n’a jamais laissé personne la masser. Suite aux critiques qui ont surgi après la diffusion de la vidéo dans la matinée de ce vendredi, Isabelle Balkany a rejeté toute idée de racisme de sa part. « Moi qui suis d’origine d’Afrique du Nord, juive, avec une mère protestante et élevée par une nounou musulmane, si y a quelqu’un d’origine composée, c’est bien moi et Patrick aussi d’origine hongroise. C’est effrayant » a-t-elle martelé.