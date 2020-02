A quelques mois des élections communales et municipales, le Bénin vit au rythme du nomadisme politique. On enregistre plusieurs défections dans les rangs des partis d’opposition. La majorité de ces démissionnaires se rallient aux formations politiques fidèles au chef de l’Etat. Cette transhumance politique attriste au plus haut point le directeur général des infrastructures Jacques Ayadji.

Invité de la rubrique « Sous l’arbre à palabre » du journal l’Evènement Précis la semaine dernière, le patron du mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a indiqué qu’il est important de rester fidèle à l’idéologie de son parti même quand on n’est pas d’accord avec certaines choses. « Quand on épouse l’idéologie d’un parti, on peut être parfois mécontent sans quitter ce parti » a-t-il déclaré.

L’homme politique estime que la réforme du système partisan devrait mettre fin à ces défections qu’on observe. Mais il ne désespère pas parce que des dispositions peuvent encore être prises dans les lois électorales pour mettre un terme à cette pratique, selon lui. L’autre sujet évoqué par Jacques Ayadji, c’est la participation de son parti aux élections communales de mai prochain.

Il sera certainement combattu

Il informe que sa formation politique compte gagner sans livrer bataille à ses concurrents. « Notre défi, c’est d’être présent aux communales et les gagner sans combattre » a lâché le président du Moele-Bénin. Le parti s’emploie déjà à mobiliser les 3 mille 630 candidats nécessaires avant de passer au positionnement, fait-il savoir.

L’homme politique a par ailleurs indiqué que le défi majeur de son parti c’est de se hisser à la tête de plusieurs mairies au Bénin. Une fois que ce sera fait, il optera pour une gestion concertée.

« Nos communes ne peuvent pas être construites par une seule chapelle politique. Les maires qui seront issus de notre parti doivent collaborer avec tous les élus communaux, qu’ils soient de la mouvance ou de l’opposition » a déclaré le Dgi.

Notons que même s’il refuse de combattre, le Moele-Bénin sera combattu par de redoutables concurrents comme le parti FCBE, le Bloc Républicain et l’Union Progressiste, lors de ces joutes électorales.