Le mélodrame post conjugale qui se joue entre Johnny Deep et Amber Heard n’a pas fini de livrer ses épisodes. Les deux ex-conjoints s’étaient séparés dans la douleur sur fonds d’accusation réciproque de violence conjugale. Mais alors qu’Amber Heard a toujours nié les accusations de violence portées contre elle par Johnny Deep, un enregistrement audio révélé par le Daily Mail vient confondre la jeune actrice.

L’enregistrement date de 2015, année du mariage des deux acteurs qui s’étaient connus sur le tournage du film Rhum Express. Dans cet audio, la jeune femme et son mari d’alors s’expliquaient par rapport à une dispute qu’ils auraient eu la veille. On peut entendre les deux acteurs s’accuser mutuellement de s’être frappés, regretter cet acte et s’en repentir presque.

“…parfois je perds le contrôle”

« Je ne sais pas quel mouvement ma main a fait exactement, mais tu vas bien. Je ne t’ai pas blessé. Je ne t’ai pas donné de coup de poing, je t’ai frappé », reconnaissait la jeune femme dans l’audio. Et plus loin, elle lui dira : « Je ne peux pas te promettre que je ne serai plus ‘physique’. Mon dieu je suis si en colère parfois que je perds le contrôle ». Quand à Johnny Deep, il disait sur la vidéo être parti pour éviter que le deux soient « violents l’un avec l’autre ».

Un enregistrement qui vient donc conforter l’acteur de Pirates des Caraïbes dans ses accusations de violence conjugale à l’encontre d’Amber. Même si ce dernier reconnaît implicitement sur la bande sonore que les deux ex-époux s’étaient rendus coupables de violence réciproque. Cet enregistrement met surtout à mal la défense d’Amber Heard qui a toujours nié les accusations de violence conjugale supposées de l’actrice contre son ex-mari.