La mort tragique de Kobe Bryant et sa fille Gianna a bouleversé tous les amoureux de la balle au panier et les fans de la star. Les proches et connaissances de la star du basket n’arrivent pas encore à faire leur deuil. Au nombre de ceux-ci, Jay-Z, l’un des rappeurs et businessmen les plus avisés des USA. Le mari de Beyonce s’est confié sur sa relation avec l’illustre basketteur et sa dernière discussion avec celui qui allait tragiquement disparaître dans cet accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier.

Le célèbre rappeur s’est exprimé sur sa relation avec le basketteur dans la nuit de mardi à l’université de Columbia. Une relation empreinte de respect et de considération : « Kobe était un gars qui me respectait », affirmait-il. Dévoilant que le basketteur était un de ses proches et passait beaucoup de temps en famille avec lui, comme au Nouvel An dernier où ils étaient ensemble chez lui.

Fier de sa fille Gianna

Leur dernière discussion, confie-t-il a porté sur la fille du basketteur Gianna, qui a disparu dans le même accident que son père. Kobe Bryant était absolument « fier » de sa fille Gianna, surtout concernant les performances de celle-ci dans le domaine du basket. « L’une des dernières choses qu’il m’a dites, c’est que vous devez voir Gianna jouer au basket-ball », déclarait Jay-Z plus qu’affligé par la mort de la petite. « … il était si fier. Et le regard sur son visage était comme – je l’ai regardé et j’ai dit : ‘’Oh, elle va être la meilleure joueuse de basket-ball du monde’’ », confiait le rappeur de 50 ans.

Le basketteur disparaissait le 26 janvier dernier dans un accident d’hélicoptère en compagnie de sa fille Gianna Bryant et de sept autres personnes dont les noms sont les suivants : Payton et Sarah Chester, John, Keri et Alyssa Altobelli, Christina Mauser ainsi que le pilote Ara Zobayan. Le rappeur et sa star d’épouse Beyonce ont bien difficilement vécu la disparition d’un grand ami du couple : «Ma femme et moi avons pris [leur mort]… vraiment durement. C’est tout ce que je vais dire à ce sujet », a-t-il déclaré.