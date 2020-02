“Dans le cadre du renforcement des capacités des ministères et institutions de l’Etat en ressources humaines de qualité, il sera organisé le samedi 25 avril 2020, un concours de recrutement de cent (100) fonctionnaires de l’Etat au profit du ministère de l’économie et des finances”. C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué radio du ministère du travail et de la fonction publique en date de ce mercredi 26 février 2020.

Etre en position régulière au regard de la réglementation sur le service militaire

Les personnes qui peuvent faire acte de candidature doivent être de nationalité béninoise, jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité, en position régulière au regard de la réglementation sur le service militaire, remplir les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice de l’emploi dans la Fonction publique, être indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse , poliomyélitique ou lépreuse, ou définitivement guéri.

Etre âgé de 18 ans au moins et de 39 ans au plus au 31 décembre 2020. Les dossiers de candidatures doivent comporter une fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée du candidat à retirer dans les Directions départementales du travail et de la fonction publique de la localité où le candidat a choisi de composer, une copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu, une copie légalisée certifiée conforme du diplôme exigé pour le corps choisi, une quittance des droits d’inscription (5 mille fcfa) à verser au trésor public.

Une enveloppe timbrée portant l’adresse exacte du candidat et son contact téléphonique , une copie légalisée du certificat de nationalité et un casier judiciaire datant de moins de 3 mois à la date de dépôt des dossiers. Les dossiers de candidature sont à déposer dans les directions départementales du travail et de la fonction publique, du 02 au 13 mars 2020.