La Chine commencerait seulement à prendre ses marques contre la pandémie du coronavirus qui avait occasionné près de 2000 morts la plupart en son territoire, depuis son avènement il y a quelques semaines. Mais la pandémie avait occasionné de nombreux blocus territoriaux à travers la Chine, ainsi que la fermeture de nombreuses usines. Or la Chine produit une grande partie des ingrédients utilisés pour fabriquer des médicaments et cela, selon les experts, pourrait prendre des semaines ou des mois avant que les chaînes d’approvisionnement mondiales ne se rétablissent complètement.

La Chine, maillon important de la chaine

L’industrie pharmaceutique chinoise se serait épanouie et aurait « mûri » au cours des dernières décennies. Cela grâce à un soutien accru des réformes gouvernementales, et par le perfectionnement de processus de fabrication qui avait reçu l’approbation de sociétés pharmaceutiques aux États-Unis, en Europe et au Japon. L’industrie pharmaceutique chinoise avait de ce fait connu un plein essor et était rapidement devenu le deuxième marché mondial de médicaments. Selon les données officielles américaines, les ventes de médicaments en Chine auraient atteint 137 milliards de dollars en 2018 et la croissance devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie.

Mieux, la Chine grâce à ses laboratoires de recherche performants, était devenue le fournisseur mondial de matériaux pharmaceutiques clés. Des matériaux entrant dans composition médicaments pour la Tension artérielle, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, l’épilepsie et la dépression. En outre, la Chine avait su s’assurer une position dominante dans la production et l’exportation d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API), des éléments chimiques de base de nombreux médicaments essentiels, notamment la pénicilline, un antibiotique, l’ibuprofène, un analgésique, et l’acarbose, un médicament populaire contre le diabète.

Du coup, la baisse du régime de production imposée par le Coronavirus pouvait avoir un gros impact sur l’approvisionnement et donc la fourniture de médicaments. Notamment aux USA où au moins 80 pour cent des ingrédients actifs trouvés dans tous les médicaments américains proviendraient de l’étranger, principalement de la Chine. Mais surtout l’Inde, plus grand exportateur mondial de médicaments génériques, 20% de l’approvisionnement mondial en médicaments, envoyant d’énormes volumes de médicaments vers l’Europe et l’Afrique ; avait prévenu qu’une perduration de la crise en Chine affecterait sur le « long terme » leur capacité d’approvisionnement en matières premières et donc leur capacité de production.