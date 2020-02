Le Pape François s’engage désormais dans la lutte contre la surexploitation de l’Amazonie et la dénonciation de ceux qui tirent le meilleur de cette forêt considérée par beaucoup comme le poumon de la planète. Le Saint Père a dénoncé la surexploitation de cette forêt et la sauvegarde de sa biodiversité dans une lettre adressée aux évêques catholiques de cette région du monde.

Le souverain pontife écrit dans sa lettre qu’il convient de désigner par le nom qui leur sied ces entreprises qui détruisent la forêt amazonienne pour leurs intérêts privés. Pape François estime donc qu’il serait juste de «donner aux entreprises, nationales et internationales, qui détruisent l’Amazonie et ne respectent pas le droit des peuples autochtones […], les noms qui leur correspondent : injustice et crime».

Demander pardon aux indigènes

Le Père de l’Eglise catholique romaine appelle ainsi le monde à «s’indigner» contre l’exploitation extrême de l’Amazonie par certaines multinationales qui tuent la forêt ainsi que ses habitants, des entreprises «assoiffées de gain facile s’appropriant des terrains et privatisant même l’eau potable». La cause des populations indigènes qui habitent dans cette forêt amazonienne intéresse au plus haut niveau le Saint Père qui déclare qu’il faille demander pardon aux indigènes pour les violences, massacres et autres exactions dont ils ont été l’objet dans un certain passé.

Les populations indigènes de la forêt amazonienne sont souvent les premières victimes de l’exploitation sauvage de la forêt par les grandes entreprises internationales. Les industries de bois ont parfois recours à des moyens implacables et sans appel pour sauvegarder leurs intérêts, n’hésitant pas avec la complicité des politiques à «sanctionner des protestations, y compris en ôtant la vie aux autochtones qui s’opposent aux projets» comme le dénonce le Pape dans sa lettre.