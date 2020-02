En Russie, le président Poutine vient tout juste d’inaugurer le Disneyland local, le plus grand parc à thèmes d’Europe et d’Asie. Une véritable fierté pour les locaux, ce qui permettra aux enfants russes d’avoir un immense complexe dans lequel il sera tout à fait possible pour eux de s’amuser. Couvert, ce parc pourrait accueillir jusqu’à 7,5 millions de personnes.

Inauguré le 27 février dernier, le parc ouvrira au grand public à partir du 29 février prochain. Une ouverture forcément très attendue par les principaux concernés, mais également par les politiques et élus, dont le président Poutine et le maire de Moscou, Sergueï Sobianine qui ont tous les deux visité le parc le jour de son ouverture officieuse. Pour l’occasion, orphelins et enfants issus de familles aux revenus modestes ont été invités, de quoi leur permettre de profiter des 27 attractions, sans pour autant avoir des longues minutes d’attente.

Poutine inaugure un énorme complexe pour enfants

Le coût du parc lui, est estimé à 1.3 milliards d’euros. La construction aura duré trois ans, mais permet aujourd’hui à la Russie de se doter du plus grand complexe couvert, d’Europe et d’Asie. De quoi permettre aux visiteurs de ne pas trop souffrir des conditions climatiques, mais également de ne pas abîmer les attractions qui, face au froid et au vent auraient eu énormément de mal à tenir. Des attractions qui ont d’ailleurs été réparties dans neuf zones différentes.

7.5 millions de personnes sont attendues

Dinosaures, Schtroumpfs ou encore Hotel Transylvanie, tout a été mis en œuvre afin de satisfaire tous les goûts. Côté décoration, à l’instar de Disneyland, les rues ont été relativement bien travaillées et pensée afin de nous rappeler Londres ou Beverly Hills. Autre énorme surprise, la présence d’un Colisée ressemblant en tout point à celui de Rome. À cela, s’ajoute une salle de concerts pouvant accueillir jusqu’à 4.500 personnes ainsi qu’un cinéma de 17 salles.