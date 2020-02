Le président Trump aurait-il tenté de bloquer la parution d’un livre qui lui était défavorable ? C’est toute la question que se pose le Washington Post. En effet, selon le média détenu par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, le président américain aurait directement contacté les éditeurs du dernier livre de John Bolton, afin d’en empêcher l’arrivée sur le marché.

Dans les faits, Trump estime que son ancien conseiller à la sécurité n’est autre qu’un traître. À ses yeux, les discussions que les deux hommes ont pu avoir autour des questions liées à la sécurité nationale auraient dû et devraient rester secrètes. Problème, certains points sont ouvertement évoqués par Bolton dans son dernier ouvrage.

Trump aurait tenté de bloquer John Bolton

Une annonce pas vraiment surprenante de la part du Washington Post puisque la Maison Blanche a elle-même tenté de bloquer la parution du livre le mois dernier, mettant là encore en avant l’argument des discussions privées. Selon l’exécutif, le livre dévoile un peu trop d’informations classées secrètes. Toutefois, Washington a confirmé se tenir prêt à travailler en collaboration avec Bolton afin de modifier quelques passages de son livre dans le but de le rendre plus accessible.

Des révélations autour du rôle du président dans le dossier Kiev

Les révélations du Post marquent ici un tournant dans ce dossier puisqu’elles viennent directement confirmer l’implication directe du président américain dans ce processus de blocage. Selon les premières informations, ce dernier aurait signifié à ses avocats que ce livre, « The Room Where It Happened » ne devait pas sortir avant les prochaines élections, au risque de lui causer énormément de tort dans les sondages et les intentions de votes. « Lorsque j’aurais quitté le bureau ovale, il pourra faire ce qu’il veut, pas avant » aurait-il d’ailleurs insisté auprès de ses conseils.

Le livre lui, met l’accent sur le rôle joué par le président américain concernant le dossier ukrainien pour lequel une procédure de destitution a été lancée. Celle-ci s’est récemment clôturée par un procès au Sénat, au cours duquel le président Trump a été blanchi de tous les chefs d’accusation portés à son encontre. Pour rappel, Trump était accusé d’avoir voulu forcer Kiev à ouvrir une enquête sur Joe Biden et son fils en mettant en balance une aide militaire de 400 millions de dollars.