‘’InSight’’ est la première mission de la NASA dédiée à regarder au plus profond de la surface martienne. Parmi ses outils scientifiques, il y a un sismomètre pour détecter les tremblements de terre. Et après une année d’exploration, une nouvelle compréhension de Mars aurait émergé: « une planète vivante avec des tremblements de terre, des vagues de poussière et d’étranges impulsions magnétiques ».

Des résultats encourageants

InSight, “Interior exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport” ou “Exploration intérieure utilisant les enquêtes sismiques, la géodésie et le transport de chaleur” est une mission du programme de découverte de la NASA utilisant un atterrisseur géophysique unique sur Mars pour étudier son intérieur profond. Insight atterrissait le lundi 26 novembre 2018 dans la région Elysium Planitia de Mars. Son but ; étudier les processus par lesquels les planètes rocheuses du système solaire interne, avaient été formées il y a plus de quatre milliards d’années.

A l’aide donc d’instruments géophysiques sophistiqués, InSight aura, une année terrestre durant, plongé au plus profond sous la surface de Mars, cherchant à détecter les empreintes digitales des processus de formation des planètes terrestres, tout en mesurant les “signes vitaux” de la planète hôte: Mars. Insight avait donc de Mars pris le “pouls” (sismologie), la “température” (sonde de flux de chaleur), et les “pulsions magnétiques” (suivi de précision). Et les résultats étaient surprenants.

Dans un peu moins d’une demi-douzaine de publications sorties ce lundi dans des revues scientifiques, les chercheurs en charge de l’interprétation des données d’Insight, s’étaient tous accordés à dire que Mars était loin d’être inerte, tous les capteurs avaient retournés des données positives. Selon Bruce Banerdt, chercheur principal, « Nous avons enfin pour la première fois établi que Mars est une planète sismiquement active et que l’activité sismique est supérieure à celle de la Lune, qui a été mesurée lors du programme Apollo, mais inférieure à celle de la Terre (dans son ensemble). »

Un certain nombre de partenaires européens auraient grandement contribué à la mission d’Insight, dont le Centre national Français d’études spatiales (CNES) et le Centre aérospatial allemand (DLR). Le CNES aurait fourni à la NASA le SEIS, sismomètre et principal instrument de la mission.