L’acteur américain Brad Pitt s’est récemment fait remarquer lors de la 73e cérémonie de remise des trophées des British Academy Film Awards (BAFTA), qui s’est déroulée hier dimanche 02 février 2020 au Royal Albert Hall à Londres. L’ex-époux d’Angelina Jolie a reçu le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Once Upon a Time…in Hollywood. Au cours de la cérémonie où l’acteur de Mr & Mrs Smith a brillé de par son absence pour des raisons familiales, il a laissé une lettre qui a été lue par sa partenaire à l’écran Margot Robbie. D’après les mots de Brad Pitt, il appellera son trophée Harry, car il est très excité de l’amener avec lui aux Etats-Unis.

Une allusion au Brexit

Il fait ainsi référence à la décision du prince Harry et de son épouse Meghan Markle de renoncer à leurs titres royaux. Apparemment troublée par la présence du duc et de la duchesse de Cambridge qui ont présidé la cérémonie, Margot Robbie a assuré que ses propos ne viennent pas d’elle mais de Brad Pitt. Le prince William et son épouse Kate Middleton n’avaient pas l’air blessés suite à cette blague de l’acteur. Notons que Margot Robbie avait laissé entendre que Brad Pitt a fait allusion au récent divorce entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne.

«Salut la Grande-Bretagne, j’ai entendu dire que tu étais célibataire maintenant, bienvenue au club. Bonne chance pour l’accord du divorce» a lu l’actrice, suscitant les rires de l’assistance.