Nouvelle polémique autour des choix vestimentaires de Melania Trump. En effet, la première dame américaine a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux, à cause notamment de sa dernière apparition. Ainsi, alors qu’elle se trouvait à côté de son époux afin d’assister à l’arrivée du président de l’Équateur et de son épouse, Melania Trump est apparue vêtue d’une jupe python, hors de prix.

Nouvel impair vestimentaire pour Melania Trump. En effet, après 2016 et sa Pussy Blouse rose signé Gucci ou encore sa tenue polémique semblant rendre hommage à la période coloniale lors d’un voyage au Kenya, la first lady américaine est une habituée des critiques. On se souvient également de sa venue en talons au Texas, alors que l’État était ravagé par l’ouragan Harvey qui avait suscité l’indignation auprès des populations civiles plus durement touchées.

Melania Trump, une nouvelle fois pointée du doigt

Cette fois-ci, la polémique elle, a débuté directement sur le perron de la Maison-Blanche. En effet, Melania Trump se tenait à côté de son mari, le président Trump, afin d’accueillir le président équatorien et son épouse. Une rencontre historique puisque les représentants des deux pays ne se sont pas rencontrés une seule fois en l’espace de 20 ans.

Une jupe en python qui ne passe pas du tout

Pour l’occasion, Melania Trump avait décidé de sortir les vêtements des grandes occasions. Manteau vert sur les épaules, haut blanc, petits escarpins roses, jusque-là, tout va bien. Problème, sa jupe signée du créateur italien Salvatore Ferragamo, a suscité le tollé. Réalisée à base de python, celle-ci est vendue aux alentours de 7.100 euros pièce. De quoi faire halluciner de nombreux internautes qui en plus de fustiger une telle indécence au niveau du prix, ont pointé du doigt le fait qu’un serpent ait été abattu pour la confection de cet habit.