Nicki Minaj est revenue sur l’accrochage qu’elle a eu avec son ex à la faveur d’un entretien qu’elle a eu avec Variety. On retient des propos de la star qu’elle regrette les mots qu’elle a échangés sur les réseaux sociaux avec son ex conjoint. Dans ce cadre, elle a annoncé avoir désinstallé de son téléphone portable les applications en lien avec les réseaux sociaux pour éviter d’être tentée à nouveau par cette aventure.

“Mais pourquoi j’ai fais ça?”

« A chaque fois que je fais ça, cinq minutes après, je me dis “Mais pourquoi j’ai fait ça ?”. Mais c’est une bonne leçon à propos de la gestion de la colère et des émotions », avait confié l’interprète d’Anaconda lors de cet entretien. Rappelons que par le canal des réseaux sociaux, les deux se sont violemment affrontés. Meek Mill et Nicki Minaj qui se sont séparés officiellement en 2017, n’ont pas gardé de très bonnes relations.

Ce fut une occasion pour eux de se dire de vilains mots. Nicki Minaj a notamment accusé son ex d’être violent et de l’avoir violenté alors qu’ils étaient ensemble. Mais de son côté, Meek Mill indique que ce ne sont que de contre-vérités. Dans sa réponse pour se défendre face à cette accusation, il indique que ce sont juste des accusations pour nuire à sa carrière.

« La seule chose que tu trouves à dire pour niquer ma carrière, c’est que je frappe des femmes. Parle plutôt de la condamnation de ton frère pour viol puisque tu étais au courant et que tu as payé son avocat. Ton petit frère aussi a touché cette petite fille ! Tu le sais, et je le sais. », avait laissé lire Meek Mill dans sa réponse.