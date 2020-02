Après les accusations de l’ambassadeur malien en France et la réplique de Paris, c’est au tour du gouvernement malien de s’immiscer dans la polémique. Incident diplomatique à désamorcer ! C’est ainsi que l’on pourrait résumer la situation entre le Mali et la France; situation déjà tres tendue à cause de l’hostilité des populations africaines contre les forces militaires françaises présentes en Afrique. Pour essayer de calmer la polémique, le Mali a décidé de rappeler son ambassadeur qui visiblement n’a pas la langue dans sa poche.

Cette réaction intervient quelques heures après la réponse de Paris aux propos de l’ambassadeur. Pour compléter cette mesure d’urgence, le Mali a décidé de dépêcher son ministre des Affaires étrangères en France pour tenter de calmer la polémique.

Officiellement pour renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, cette visite pourra-t-elle apaiser les tensions des deux côtés ? Même si l’ambassadeur est démis de ses fonctions, ses propos risquent de faire mouche et donner du grain à moudre aux détracteurs de la France. Mais au-delà de la polémique, les accusations de l’officiel malien sont-ils fondés? Telle est la question que se posent de nombreux internautes sur la toile