Depuis la très mauvaise prestation du Paris Saint-Germain en 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Dortmund (2-1) toute sorte de polémique s’enchaîne au sein du vestiaire parisien. Il y a eu d’abord l’épisode Thomas Meunier, le latéral qui a été suspendu pour le match retour contre Dortmund avait livré à la fin de la rencontre qu’il n’était pas au courant qu’il était sous le coup d’une suspension. Il y a eu ensuite l’affaire du grand frère du défenseur Presnel Kimpembe qui a sévèrement insulté l’entraîneur du club de la capitale française, Thomas Tuchel sur les réseaux sociaux.

Depuis la défaite contre Dortmund, la cohésion n’est pas du tout au rendez-vous en interne. La superstar du club, unique buteur du PSG contre Dortmund avait alors pointé du doigt le travail du staff médical, ce qui avait alors beaucoup fait jaser. Au cours de la récente journée du championnat de Ligue 1, le Paris Saint-Germain affrontait Bordeaux et il faut dire que les hommes de Thomas Tuchel ont eu très chaud. Ils se sont imposés dans la douleur 4 buts à 3 contre les Girondins de Bordeaux qui ont livré un match plein d’engagement et d’intensité, le collectif girondin a bien failli jouer un mauvais tour au leader du championnat de Ligue 1.

Une forme d’arrogance qui commence à énerver

Il est à rappeler que Neymar n’a pas terminé la rencontre car il a écopé d’un carton rouge suite à un mauvais geste sur un adversaire. Lorsque l’arbitre a mis fin à la rencontre, une scène a particulièrement retenu l’attention, en effet, Kylian Mbappé s’en est pris à son capitaine et défenseur Marquinhos. Le prodige français ne s’est pas gêné pour critiquer la performance défensive de son capitaine.

Sur les réseaux sociaux, les fans du Paris Saint-Germain n’ont pas du tout apprécié l’attitude de Kylian Mbappé envers Marquinhos. Des internautes ont indiqué que lui-même Mbappé n’a pas fait un bon match et qu’il doit un peu plus de respect à son capitaine. “Tout le monde la tellement gonfler, maintenant il joue les coachs et donne des conseils.” a indiqué un internaute remonté sur Twitter. Bref, le comportement de Kylian Mbappé a été fustigé, il serait peut-être judicieux pour le principal intéressé de revoir sa copie.