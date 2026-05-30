Cristiano Ronaldo à 41 ans : Martínez voit en lui un modèle pour les jeunes

À quelques jours du début de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martínez, a salué le rôle de Cristiano Ronaldo au sein de l’effectif portugais. Présent en conférence de presse, le technicien espagnol a insisté sur l’influence et l’état d’esprit de son capitaine, appelé à participer à une nouvelle campagne mondiale.

Le Portugal poursuit sa préparation pour le Mondial 2026, où il évoluera dans le groupe K aux côtés de la Colombie, de l’Ouzbékistan et de la République démocratique du Congo. Interrogé sur la place de Cristiano Ronaldo dans l’équipe, Roberto Martínez a rappelé l’importance de l’attaquant de 41 ans, dont la longévité continue d’alimenter les discussions à l’approche de la compétition.

Le sélectionneur portugais a notamment souligné les performances du quintuple Ballon d’Or depuis sa prise de fonction, rappelant que le capitaine lusitanien a inscrit 25 buts en 30 rencontres. Selon lui, l’expérience du joueur constitue un atout majeur pour le groupe, alors qu’il pourrait devenir, avec Lionel Messi, l’un des premiers footballeurs à disputer une sixième Coupe du monde.

Un exemple pour la nouvelle génération

Au-delà de son rendement sur le terrain, Roberto Martínez a mis l’accent sur l’attitude quotidienne de Cristiano Ronaldo. « C’est un modèle mental », a déclaré le sélectionneur, estimant que l’attaquant conservait la même ambition et la même exigence malgré un palmarès déjà exceptionnel.

Le technicien a expliqué que cette capacité à rester compétitif au plus haut niveau reposait notamment sur une discipline constante et sur une volonté intacte de progresser. Des qualités qu’il souhaiterait voir transmises aux plus jeunes joueurs de la sélection portugaise.

Une saison réussie avant le Mondial

Cristiano Ronaldo abordera cette Coupe du monde après une saison marquante en Arabie saoudite. Sous les couleurs d’Al-Nassr, il a participé à la conquête du championnat national, le premier titre majeur remporté par le club depuis son arrivée. L’attaquant portugais s’était notamment illustré lors de la rencontre décisive en inscrivant un doublé.

Cette dynamique s’ajoute à une autre quête personnelle. Avec 973 buts officiels recensés au cours de sa carrière professionnelle, Ronaldo se rapproche de la barre symbolique des 1000 réalisations, un objectif qui nourrit régulièrement les débats autour de son avenir sportif.

Le Portugal attendu dans le groupe K

Les Portugais entameront leur parcours mondial avec l’ambition de franchir un nouveau cap dans la compétition. Le groupe K, composé de la Colombie, de l’Ouzbékistan et de la RDC, constituera la première étape d’un tournoi qui pourrait permettre à Cristiano Ronaldo d’ajouter un nouveau chapitre à une carrière déjà parmi les plus marquantes de l’histoire du football.