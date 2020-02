Payer, afin de comprendre ? En effet, selon le média britannique The Guardian, de plus en plus de femmes blanches américaines dépenseraient de petites fortunes afin de participer à de grandes tables rondes supposées leur faire comprendre pourquoi elles sont, en réalité, racistes. Si l’idée séduit, les critiques elles, fusent.

Les événements Race for Dinner ne désemplissent pas. En effet, de plus en plus de femmes blanches, qui se prétendent progressistes et qui revendiquent leur appartenance au Parti démocrate, sont invitées à se joindre à ces soirées dont l’objectif est de leur faire comprendre qu’elles sont, en réalité, racistes. L’idée n’est non pas de critiquer ou pointer du doigt leurs idéaux, mais bien de leur faire ouvrir les yeux et ce, dans un cadre chaleureux, propice à la discussion. L’objectif final est de faire comprendre aux participantes que le problème du racisme est bien ancré dans la société et qu’elles doivent faire en sorte d’éviter de le propager.

Race for Dinner, un concept insolite

Le concept lui, est très simple. En effet, une femme de couleur blanche organise un repas en compagnie de sept autres femmes, elles aussi de couleur blanche. Huit personnes pour un débat endiablé, chaperonné par les deux créatrices de cette drôle de formule, Regina Jackson, une Afro-américaine, et Saira Rao, Indo-américaine.

Toutes les participantes ne se connaissent pas où presque et le but est de leur faire accepter ce racisme dit inconscient, de tous les jours. Bien évidemment, cela a un coût et les participantes déboursent toutes, pas moins de 2.500 dollars la soirée.

Mais alors, l’objectif n’est-il pas de générer d’importants revenus ? Pour Saira Rao, la réponse est non. En effet, cette dernière estime que si toutes ces femmes se réunissaient dans de grandes salles de conférences sans avoir à réellement échanger, alors elles repartaient toutes sans avoir pu comprendre, accepter et évoluer sur la question du racisme aux États-Unis.

Très ciblés, ces Race for Dinner permettent d’influencer une plus large communauté de personnes que ces femmes qui, généralement, profitent de leur situation sociale plutôt agréable afin de continuer à transmettre le message. Amis, proches, familles, l’idée est de séduire un large éventail de personnes, sans que ces dernières soient forcément amenées à participer aux événements.

Le racisme inconscient, une lutte de tous les jours

Les rencontres elles, prennent de plus en plus d’ampleur. Depuis 2019, les deux organisatrices ont d’ores et déjà organisé pas moins de 15 repas à travers le pays et seront amenées à en organiser d’autres dans les semaines à venir d’autant que se profilent les élections présidentielles américaines.

Toutefois, les critiques fusent et les deux organisatrices ont souvent été pointées du doigt pour ne pas prendre de gants. Provocations, phrases assassines et mal intentionnées, Saira Rao et Régina Jackson ne jouissent pas d’une excellente réputation même si, de leur propre aveu, elles sont surtout très excitées à l’idée de faire évoluer les mentalités.