Alors que le géant chinois de la technologie continue de chercher d’autres alternatives face aux différentes sanctions qui lui ont été infligées par l’administration Trump, Google essaie d’avoir une autorisation pour poursuivre sa collaboration avec Huawei. En effet, selon les informations rendues publiques par le média allemand Finanzen, Google a déposé une demande de dérogation.

Dérogation accordée uniquement à Micron

La démarche entreprise par Google a été menée préalablement par plusieurs entreprises américaines. Mais seule Micron a pu obtenir une dérogation de la part de l’administration américaine depuis le début de cette crise. La dérogation a le mérite de permettre à Huawei de prendre des « biens non sensibles » à des structures basées aux Etats-Unis.

Les autres structures ayant tenté d’obtenir la dérogation se sont heurtées au refus des gouvernants américains. L’entreprise chinoise n’a plus droit à la Licence Android depuis bientôt un an. Les applications et les services de Google ne sont donc plus présents dans les nouveaux smartphones de Huawei. Pour l’heure, aucune information n’a été donnée sur la suite de la demande introduite par l’entreprise américaine.

Huawei vante les mérites de “AppGallery”

Mais si la réponse était favorable, elle permettrait à Huawei de réinstaller les Google Mobile Services dans ses téléphones. Du côté de l’entreprise chinoise, d’autres mesures ont été prises pour ne plus dépendre des Etats-Unis. Pendant que Google supplie les dirigeants américains, Huawei vante plutôt le mérite des applications développées comme plan B.

Dans un communiqué publié le 24 février dernier, Huawei présente son « AppGallery » comme « l’un des trois premiers magasins au monde ». « AppGallery est l’un des trois premiers magasins d’applications au monde, servant plus de 600 millions d’utilisateurs d’appareils Huawei dans plus de 170 pays / régions avec une riche sélection d’applications mondiales et locales », a décrit l’entreprise chinoise.