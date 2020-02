Après la mort tragique du célèbre basketteur américain Kobe Bryant, une polémique s’était déclenchée quand la journaliste Gayle King avait au cours d’une émission, évoqué les accusations de viol. Elle avait ainsi demandé à la basketteuse Lisa Leslie, si ces allégations ternissaient l’héritage laissé par l’illustre disparu. Cette question avait fait réagir le rappeur Snoop Dogg qui s’en était pris à la journaliste, en la traitant notamment de « salope » sur Instagram.

Des propos qui ne passent pas

Et même si l’interprète de Drop It Like It’s Hot avait présenté ses excuses le 12 février 2020, ses propos ne passent toujours pas pour Jada Pinkett Smith. Dans un aperçu de la prochaine émission de Red Table Talk, la femme de Will Smith est revenu sur la situation en confrontant Snoop Dogg aux propos qu’il a tenus contre Gayle King.

« Je me disais:” Pas Snoop! ” »

Sur l’aperçu de l’émission télévisée Facebook, publié hier dimanche, l’actrice a ainsi dit avoir reçu un coup au cœur après avoir entendu les propos du rappeur. A l’en croire Jada Pinkett Smith, elle s’est sentie concernée. Elle avait trouvé que Snoop Dogg avait pris le pouvoir des femmes. « Je me disais:” Pas Snoop! “. C’était l’une des raisons pour lesquelles je sentais que je voulais vraiment avoir la conversation avec vous dans un esprit de guérison.» a déclaré Jada Pinkett Smith.

Notons par ailleurs que cet épisode complet sera diffusé le mercredi prochain. Pour mémoire, quand l’artiste s’était excusé auprès de Gayle King, il avait admis avoir fait des remarques « irrespectueuses » et « désobligeantes » à l’encontre de la journaliste.