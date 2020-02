Le présumé assassin de la jeune Tessa Mayors a été arrêté et n’a que 14 ans. Le meurtre de la jeune fille avait suscité une grande émotion au sein de toute la communauté newyorkaise. La jeune étudiante de 18 avait été attaquée par trois adolescents dans le parc de Morningside à Harlem. Et ce qui devrait être un simple vol à mains armées, a dégénéré pour se transformer en un meurtre qualifié d’homicide volontaire. La jeune fille poignardée dans cette attaque par l’un de ses trois assaillants devait mourir quelques minutes plus tard à l’hôpital des suites de ses blessures.

Tessa Majors, 18 ans, était étudiante dans la prestigieuse université Barnade. En traversant le parc de Morningside qui sépare le quartier des universités du reste de Harlem ce jour de décembre 2019, la jeune fille était bien loin de s’imaginer qu’elle avait rendez-vous avec la mort. Elle sera pourtant violemment attaquée par trois voleurs qui voulaient la dépouiller. Malheureusement le vol a dégénéré et la jeune fille a été poignardée par l’un de ses trois agresseurs. Tessa Majors est morte à l’hôpital quelques instants plus tard.

Une affaire plutôt délicate

La police avait rapidement identifié le suspect et celui-ci devrait se présenter au poste de police lui-même mi-décembre. Mais contre toute attente, il s’est brusquement enfui du taxi qui l’emmenait au poste de police. Depuis, la police est à la recherche du jeune homme qui a formellement été identifié comme principal suspect dans ce meurtre. Le patron de la police de New York, Dermot Shea a annoncé l’arrestation du jeune adolescent de 14 ans ce samedi.

L’affaire est délicate car elle oppose deux races souvent en conflit dans cette ville des Etats-Unis. La victime est de race blanche tandis que le principal suspect est de race noire. Aussi la police tient-elle à rassurer de son assurance de ce que la personne arrêtée est bien l’auteur de ce crime odieux. «Nous sommes confiants dans le fait que la personne se trouvant actuellement en détention est celle qui a poignardé» Tessa Majors, a assuré le chef de la NYPD.

Jugé comme un adulte à 14 ans

Le suspect a été inculpé samedi par le procureur Cyrus Vance pour homicide volontaire et vol. Il a été placé en détention pour éviter une nouvelle fuite. Il sera présenté à un juge mercredi et sera jugé comme un adulte selon la loi de l’Etat de New York malgré ses 14 ans. Des preuves formels existent contre le suspect : une vidéo, des analyses ADN, des témoignages, etc. Le suspect a d’ailleurs reconnu sa culpabilité pendant l’audition.

Un de ses complices, âgé de 13 ans, a été lui aussi inculpé et sera jugé par un tribunal pour mineurs. La police assure de son équité dans cette affaire qui ne manque pas de rappeler la terrible erreur judiciaire de l’affaire «Central Park Five». Cinq adolescents de race noire avaient alors été injustement inculpés pour le meurtre d’une blanche dont ils n’étaient pas coupables.