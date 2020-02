Il pourrait être appelé l’ancêtre des abeilles. Ce fossile d’abeille découvert dans un gisement d’ambre de Birmanie est le plus vieux fossile d’abeille jamais découvert. Son âge serait environ de 100 millions d’années ! De loin plus vieux que tous les fossiles d’abeilles existant car les plus anciens jusqu’ici dataient de 65 millions d’années et moins. Il a été parfaitement conservé dans l’ambre, une résine produite par les conifères, une espèce d’arbres qui existent depuis des centaines de millions d’années.

Baptisé Discoscapa apicula par George Poinar Jr de l’université d’Etat d’Oregon qui en a fait l’heureuse découverte, il est très semblable aux abeilles d’aujourd’hui mais possède nombre de traits très primitifs. Dans la revue BioOne, George Poinar le décrit comme étant assez différent des fossiles connus jusqu’ici, mais avec des caractéristiques alimentaires très communes aux abeilles modernes.

Le chaînon manquant entre la guêpe et l’abeille ?

Le Discoscapa apicula est en effet palynivore comme les abeilles d’aujourd’hui, c’est-à-dire qu’il se nourrit de pollen. Le scientifique en est convaincu car l’insecte a été retrouvé avec plusieurs grains de pollens accrochés sur ses poils. Preuve qu’il venait de butiner des fleurs et était donc bel et bien palynivore contrairement à son voisin qu’est la guêpe et dont elle serait une espèce évoluée.

Les scientifiques pensent que les abeilles ont évolué des guêpes qui sont cependant des insectes carnivores. Mais il manque cependant le chaînon manquant entre les deux espèces, un chaînon qui pourrait expliquer comment la transition de régime alimentaire a été effectuée. Car cette évolution de la guêpe carnivore dite apoïde à l’abeille herbivore palynivore n’est pas encore clairement comprise des scientifiques. Le Discoscapa apicula paraît purement palynivore, mais pourrait peut-être aider à comprendre cette transition.