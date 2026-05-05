Sénégal : A l'approche de la Tabaski, il s'enfuit avec une tontine de 17 millions

Un chauffeur de taxi communément appelé « clando », responsable d’une caisse de tontine au garage « arrêt clando » de Thiès, aurait pris la fuite avec la totalité des fonds collectés auprès de ses collègues. Selon le média en ligne BambeyTV, la somme détournée s’élèverait à 17 millions de francs CFA, réunis par 80 chauffeurs participants.

80 chauffeurs privés de leur épargne à quelques jours de la fête

D’après BambeyTV, le chauffeur disparu était le gestionnaire désigné de cette tontine constituée entre membres du même garage. Les cotisations accumulées, destinées à être redistribuées à l’approche de la Tabaski, auraient été emportées par l’intéressé, dont le paradis reste inconnu à ce jour.

La tontine est un mécanisme d’épargne collective informel très répandu au Sénégal, particulièrement dans les milieux professionnels. Les membres y versent des cotisations régulières, et la cagnotte globale est redistribuée à une échéance convenue — souvent fixée avant les grandes fêtes religieuses pour permettre à chacun de faire face aux dépenses qu’elles engendrent.

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Une disparition qui expose les limites de l’épargne informelle

La fuite présumée du chauffeur laisse 80 familles sans les fonds qu’elles attendaient pour préparer la fête. Aucune plainte formelle n’a été mentionnée par BambeyTV dans son reportage, et l’implication d’un service de police ou de gendarmerie n’a pas été confirmée à ce stade.

L’identité du chauffeur et la date précise de sa disparition n’ont pas été précisées par BambeyTV. Les recherches pour le retrouver seraient en cours selon le même média.