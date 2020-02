Le président Trump, après des mois d’affrontements politiques avec la faction démocrate des membres du Congrès, était exempté le 5 février dernier par les Sénat de toute procédure de destitution. Mais alors qu’il avait promis à sa première sortie ‘’mondaine’’ après l’acquittement, au National Prayer Breafast, de ne pas laisser cet affront impuni ; le président ce vendredi limogeait deux témoins clés de la procédure de destitution lancée contre lui par la Chambre des Représentants.

Donald Trump fait place nette

Ce vendredi, Le président Donald Trump limogeait l’un après l’autre, le lieutenant-colonel Alexander Vindman, le principal expert ukrainien au Conseil de sécurité nationale et l’ambassadeur américain auprès de l’Union européenne, Gordon Sondland. Selon des indiscrétions de la Maison-Blanche les licenciements de ces principaux témoins visaient à envoyer le message selon lequel l’administration Trump n’avait l’intention de ne laisser passer aucun acte de « délation ».

Des « traitres » c’était ce que les deux personnalités seraient devenues pour le président Trump. Des personnalités qui avaient certes été quelque peu contraintes de témoigner puisqu’ayant été assignées à comparaitre ; mais le duo avait certainement livré les témoignages les plus accablants aux enquêteurs sur la destitution de la Chambre.

Sondland, opérateur économique, magnat de l’hôtellerie, et qui n’avait, avant de rejoindre l’administration Trump, aucune expérience des affaires d’état ; avait déclaré en novembre qu’il aurait travaillé avec l’avocat du président Rudy Giuliani sur les questions ukrainiennes sous la « direction expresse du président des États-Unis ». Ce vendredi, l’Ambassadeur annonçait sa révocation : « Je suis reconnaissant au président Trump de m’avoir donné l’occasion de servir, au secrétaire Pompeo pour son soutien constant et aux professionnels exceptionnels et dévoués de la mission américaine auprès de l’Union européenne. Je suis fier de nos réalisations. Notre travail ici a été le clou de ma carrière ».

Plus tôt dans la journée, des dires de son avocat David Pressman, le lieutenant-colonel Alexander Vindman un vétéran décoré né en Ukraine, précédemment en poste à la Maison-Blanche, avait été escorté hors de l’institution par la sécurité, s’entendant déclarer que ses services n’étaient plus souhaités. Et pour faire certainement bonne mesure ; le frère jumeau du soldat, Yevgeny Vindman lui aussi lieutenant-colonel mais avocat au conseil national de sécurité avait lui aussi été remercié de ses loyaux services. Le colonel Yevgeny Vindman, n’avait lui jamais été entendu dans l’UkraineGate.