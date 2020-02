Connu pour ne reculer devant aucun défi, le président américain Donald Trump a, semble-t-il, décidé d’écouter l’espace. Selon certaines informations, l’exécutif envisage de débloquer d’importants moyens afin de capter un signe de vie extraterrestre, voire même des discussions entre celles et ceux qui vivraient loin de chez nous.

Pour mener à bien sa mission, Trump a décidé de placer 28 immenses radars dans le sol, un peu à la manière d’une éolienne. Actifs 24 heures sur 24, ces radars seront tournés dans tous les sens et auront pour objectif et mission principale, de capter le moindre petit signal de vie, de communication extraterrestre. Le projet lui, sera porté par le Very Large Array, l’un des plus grands observatoires au monde, ainsi que par l’institut Seti, preuve que cette idée en est à un stade bien avancé.

Trump souhaite comprendre l’espace

Reste toutefois à définir si, oui ou non, le projet revêt du bon sens. Depuis sa création, le Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI), n’a jamais capté le moindre signal du genre, ni même aucune transmission suspecte. Toutefois, les nombreuses avancées concernant l’exploration de l’espace et de l’univers poussent à l’optimisme. Entre découvertes de nouvelles étoiles, planètes et les ambitions concernant la Lune ou Mars, l’espace n’a jamais autant intrigué.

D’ailleurs, de nombreuses nations semblent l’avoir compris. Ainsi, outre la recherche, l’espace revêt d’un intérêt stratégique tout particulier. Entre les lancements de satellites ainsi que la création d’armées spécialisées, comme ont pu l’annoncer Trump ou Macron, les enjeux autour de l’univers qui nous entoure sont très nombreux.