Une femme se faisant passer pour une photographe a été accusée d’avoir droguée une mère monoparentale pour lui voler son enfant. Les faits se sont déroulés à Washington où, Julie Parker et sa fille adolescente auraient été reçues au de la victime. Celles-ci lui auraient donné par la suite des cupcakes qui contenaient de la drogue. Heureusement, aucun bébé n’a été enlevé, selon les autorités. Julie Parker et sa fille ont été arrêtées, et sont poursuivies pour agression et tentative d’enlèvement.

Elle utilisait des pseudonymes

La fausse photographe fait donc face à des accusations de tentative d’enlèvement et de voies de fait. La victime avait indiqué aux forces de l’ordre, se souvenir que la présumée essayait de faire disparaître ses empreintes sur les objets qu’elle avait touchés. Bien qu’elle avait été droguée, elle est parvenue à chasser l’intruse et sa fille, pour se rendre ensuite à l’hôpital. Les autorités ont assuré que Julie Parker usait de plusieurs pseudonymes sur les réseaux sociaux pour entrer en contact avec de nouvelles mères.

Selon le détective Ed Troyer de la police de Pierce County, «elle voulait une fille de cinq semaines ou moins. Elle voulait l’élever, la sortir de l’État de l’élever comme si c’était son enfant».