Entre Boeing et Airbus, la lutte pour le leadership mondial est toujours d’actualité. Récemment, des élus de l’état de Washington ont ainsi réclamé une nouvelle loi visant à mieux encadre les entreprises spécialisées dans le secteur de l’aéronautique. Une importante aide fiscale pourrait être supprimée sous peu, 16 ans après son déploiement.

Dans les faits, cette loi réduit de 40% le taux d’imposition des entreprises et sociétés spécialisées dans le secteur de l’aéronautique et qui sont officiellement basée dans cet État. Boeing par exemple, dispose de plusieurs usines d’assemblage, dont une du côté de Renton, qui travaillait sur les 737 MAX et une du côté d’Everett, qui travaille sur les flottes de 787, 777 ou encore 767 et 747. Cette exemption fiscale elle, est au cœur d’un enjeu tout particulier puisque l’Union européenne, dans son conflit commercial avec le gouvernement américain, ne cesse de la critiquer.

Une exemption fiscale devrait être annulée

En 2018, Boeing a ainsi été en mesure d’économiser pas moins de 230 millions de dollars, de quoi agacer Bruxelles qui souhaite défendre Airbus. La nouvelle loi elle, alignera le taux d’imposition prévu pour Boeing, en fonction du chiffre d’affaires de l’industrie aéronautique en général. En revanche, si cela est amené à changer, Boeing bénéficiera désormais de crédits d’impôts, notamment en ce qui concerne ses dépenses effectuées en matière de recherches et développement.

Bruxelles et Washington pour enfin avancer

De son côté, l’avionneur américain espère que cette loi sera mise en place et qu’elle permettra de débloquer la situation et surtout, d’avancer. Reste que le calendrier est à définir et, si certains élus poussent pour que la loi soit adoptée et effective au 1er avril prochain, le processus reste difficile à prévoir. En effet, ce texte reste suspendu à une discussion et à un accord entre le gouvernement américain et l’Union européenne autour de leur différent concernant les avions civils commerciaux, face aux membres de l’Organisation mondiale du commerce.