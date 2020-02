Les affaires judiciaires du célèbre chanteur de Rnb R. Kelly, n’en finit pas de défrayer la chronique. En effet, l’artiste âgé de 53 ans fait face à plusieurs accusations d’agressions sexuelles dont des viols sur mineurs, pour lesquels il a été arrêté et mis en examen le 22 février 2019. Cependant, une autre accusation s’est s’ajoutée à cette liste d’accusations d’abus sexuels. Il s’agit d’une femme qui aurait été violée par l’interprète de Step in the Name of Love. Les procureurs ont ainsi accusé le musicien d’avoir sexuellement abusé de la présumée victime, pendant 04 ans, à la fin des années 1990, quand elle était âgée de 14 ou 15 ans.

Le procès prévu pour le 27 Avril prochain

Dans une déclaration faite sur une chaîne américaine, les avocats de R. Kelly ont indiqué qu’ils rejetaient en bloc ces nouvelles accusations d’abus sexuels. Par ailleurs, le procès concernant cette affaire est prévu pour 27 Avril prochain. Rappelons qu’au cours du mois de décembre dernier, le chanteur avait été accusé d’avoir corrompu un fonctionnaire fédéral en vue d’obtenir une fausse carte d’identité, pour la défunte chanteuse américaine Aaliyah. Il avait épousé celle-ci quand elle était âgée de 15 ans et lui de 27 ans.

La justice a demandé la confiscation de tous ses biens

En 2008, R. Kelly avait été relaxé lors du procès pour pornographie juvénile. La famille de la présumée victime n’avait pas accepté de collaborer avec les procureurs. Actuellement, les procureurs fédéraux de l’Etat de l’Illinois, ont demandé à ce que la confiscation de tous les biens de la société de production de R. Kelly et d’une compagnie de son ancien manager, soit maintenue. Ce dernier est accusé d’avoir aidé R. Kelly à cacher les crimes dont on l’accuse.