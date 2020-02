La construction du mur de Donald Trump à la frontière avec le Mexique révèle déjà ses premières conséquences sur les populations autochtones. En effet, selon les informations révélées par certains médias, plusieurs sites considérés comme sacrés par la tribu des Tohono O’odham sont détruits quotidiennement par les équipes en charge de la construction du mur.

Des voix s’élèvent pour s’y opposer

Dans le désert de Sonora, les sites de l’Organ Pipe Cactus National Monument n’y ont pas échappé. Ces populations assistent depuis quelques jours au bruit assourdissant que provoque l’explosion des dynamites. Même si des responsables de l’administration Trump ont tenté de rassurer sur la préservation de l’environnement lors des opérations, des voix s’élèvent déjà pour déplorer les dégâts.

En fin de semaine dernière, Raúl Grijalva, élu démocrate pour l’Arizona à la Chambre des représentants a profité d’une vidéo qu’il a diffusée sur le réseau social de l’oiseau bleu pour attirer l’attention sur les conséquences qu’ont déjà entraîné la construction du mur.

Plusieurs sites archéologiques seront détruits

« L’endroit où il y a eu des explosions l’autre jour à Monument Hill correspond à l’endroit où reposent des guerriers apaches qui ont été impliqués dans une bataille avec les O’odham. Ensuite, les membres de la tribu O’odham les ont respectueusement enterrés à Monument Hill », a indiqué l’élu dans sa vidéo qui a enregistré un nombre non négligeable de vues depuis sa publication.

En plus de l’homme politique, plusieurs autres organisations spécialisées dans la protection de l’Environnement attirent l’attention des uns et des autres sur les dégâts que causent les opérations sur la flore. Certaines d’entre elles, indiquent que des arbres vieux de plus de deux siècles sont détruits par les équipes en charge de la construction du mur qui est une promesse de campagne du président américain. Plusieurs dizaines de sites archéologiques au sein même d’Organ Pipe Cactus seront détruits selon le plan qui a été établi.