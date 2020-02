Le président Trump est bel et bien en campagne. En effet, ce dernier a décidé de vanter les mérites de sa politique économique en publiant un nouveau rapport dans lequel il met en avant les succès de son mandat. Selon lui, la croissance observée concerne absolument tous les Américains, notamment ceux qui ont pu se sentir “oubliés” par l’ancien pensionnaire de la Maison Blanche, Barack Obama.

Dans les faits, les chiffres plaident en faveur de Trump. Avec un taux de chômage à 3.6%, l’administration américaine peut se féliciter du retour à l’emploi de millions de personnes. Toutefois, ce que manque de souligner ce rapport élogieux, c’est bien la complexité du marché du travail américain. Afin de subvenir à leurs besoins, des millions de personnes se sont tournées vers un second emploi. Une situation difficile à vivre pour eux mais qui n’apparaît pas dans le dossier.

Trump vante les mérites de sa politique économique

Tout sauf un accident pour Trump. En effet, à ses yeux, la politique menée fonctionne à merveille et les résultats annoncés sont ceux escomptés. Problème, pour ses détracteurs, l’Amérique se trouve actuellement en période faste, du genre de celle qui se passe à la suite d’une période de récession. La croissance pourrait ainsi ralentir drastiquement dans les années à venir.

Pas de quoi inquiéter la Maison Blanche, pour qui, d’ici à 2022, l’inflation annuelle serait de 2% alors que le taux de chômage devrait se stabiliser autour des 4%. Des chiffres optimistes et qui font rêver, d’autant que du côté de l’administration, on se félicite d’avoir déjoué tous les pronostiques. « L’économie Trump a brisé ces projections dans à peu près toutes les dimensions » s’est notamment félicité Tomas Philipson, directeur du Council of Economic Advisors.

Washington, optimiste et prudent

Mais plus que ça, l’administration Trump veut croire aux bienfaits de sa politique et table sur une croissance annuelle et moyenne de 2,9% entre 2019 et 2030, du jamais-vu. Toutefois, ces annonces en grande pompe masquent une réalité bien différente. Le FMI table lui sur une croissance de 2% pour 2020, à cause notamment des répercussions liées à la guerre commerciale que se sont livrés les États-Unis et la Chine. En 2019, la croissance a déjà ralenti, tombant à 2.3% (contre 2,4% en 2017 et 2,9% en 2018), bien loin des 3% promis par Trump. D’ailleurs, force est de constater que malgré l’optimisme, l’exécutif se veut prudent. En effet, l’équilibre annoncé 2030 a été repoussé en 2035.