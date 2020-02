Les drames relatifs aux armes à feux sont de plus en plus fréquents aux USA. Par accident d’armes à feu 458 personnes avaient trouvé la mort aux Etats-Unis selon les statistiques du centre national américain de prévention et de contrôle des blessures. Le mois d’avril de l’année écoulée, au Texas, un adolescent s’était blessé alors qu’il prenait un selfie avec un pistolet chargé. Une adolescente de 19 ans en prenant un selfie, mardi dernier a blessé son neveu au Texas. C’est du moins l’annonce faite par la police de Houston.

Une balle accidentellement tirée

Caitlyn Smith est la tante d’un enfant qui, actuellement est victime de sa maladresse. Selon les informations rapportées par un média, pendant qu’elle se trouvait avec lui, elle a sorti un pistolet qu’elle pointait dans toutes les directions en se filmant. Sans le savoir, elle aurait appuyé sur la détente et a tiré dans le ventre de son neveu.

Ed Gonzalez, le shérif du comté du lieu où s’est produit l’incident a donné plus de précisions sur son compte twitter. L’enfant est dans un état « grave » a-t-il indiqué en rappelant qu’il faut s’attendre à un « rétablissement complet ». En amont, il a précisé que la jeune fille de 19 ans, a été arrêté. Elle est détenue à la prison du comté de Harris.