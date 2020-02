Lancé depuis 2015, le service Station de Google, un service de wifi gratuit dans les lieux publics des pays en voie de développement pour permettre l’accès à tous à internet va connaître très bientôt son apogée après avoir fait son petit chemin de 5 ans. L’annonce a été faite ce lundi 17 février par Google. En effet, l’Inde est le pays qui a le plus bénéficié du service avec 400 points d’accès environ, installés dans tout le pays en collaboration avec les opérateurs Indian Railways et RailTel. En plus de l’Inde sept autres pays ont bénéficié également du service avec des partenaires sur place. Il s’agit de : Afrique du Sud, Nigéria, Brésil, Mexique, Indonésie, Philippines et Thaïlande.

Au cours d’un bilan effectué sur la mise en œuvre du service en 2018, les utilisateurs consommaient en moyenne 350 Mo de données par connexion, et ceci plusieurs fois dans une journée selon le point fait par Google. Les utilisateurs de ce service ont en effet, recours au wifi souvent pour plusieurs raisons. D’autres l’utilisent pour les services de messageries, d’autres pour se divertir ainsi que certains l’utilisent pour la santé ou pour apprendre. D’après un exemple pris par le plus grand moteur de recherche sur internet, Shrinath, un indien issu d’une classe moins aisée, grâce à ce projet de wifi, a pu passer avec succès son concours à une fonction.

Les difficultés de Google

Google Station, selon l’entreprise américaine de services technologiques, profite à 8 millions de personnes au cours de chaque mois. Mais malgré ce nombre important de bénéficiaire, l’entreprise se réjouit de pouvoir mettre fin au service à cause du coût abordable d’internet qui est désormais à la portée de tous dans les pays bénéficiaires du projet. Mais au-delà de l’accessibilité des données mobiles à tous désormais dans ces pays, il faut noter que Google aussi a rencontré des difficultés dans la capitalisation du service.